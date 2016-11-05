СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры

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Суббота, 5 ноября 2016, 00:54

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них – в период с 3 декабря 2015 года по 29 октября 2016 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский  запрос нардепа от БПП Ольги Черваковой, который она опубликовала на странице в Facebook.

"По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность либо высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ.

При этом имена российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, не указывается.

По словам Черваковой, активисты движения "Відсіч" утверждают, что направили в СБУ подобный запрос еще год назад,  однако на их обращение никто не ответил. Поэтому 12 октября нардеп отправила депутатское обращение председателю СБУ Василию Грицаку. 

 
 
Темы: мир Росcия
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IP: 95.133.225.---Brokerman05.11.2016 01:06
Артистюли совершенно не соображают,... мнимая слава СЦЕНИЧНЫХ клоунов им мозг затмила..
Положено развлекать народ, дак развлекайте, но открывать варежку никто права не давал.. тем более для этого нужно мозги иметь
Харатьян вообще удивил, совсем мозги выпали в осадок.
Вот и попали болезные, теперь на всю жизнь НЕ ВЫЕЗДНЫЕ, просто российские навек.
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