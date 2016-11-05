В восстановление дорог Донетчины планируют "закопать" 2 миллиарда

В 2017 году на восстановление дорог в Донецкой области планируется привлечь из различных источников финансирования около 2 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

"В этом году на реконструкцию дорог общего пользования Донецкой области из госбюджета выделено 86 млн грн. Средства поступили в область в конце лета. Реальные работы мы смогли начать лишь в сентябре-октябре. На следующий год, чтобы привести дороги в области в надлежащее состояние планируем привлечь из различных источников финансирования около 2 млрд грн", - отметил он.

Глава облВГА добавил, что в области "не хватает подрядчиков": "До войны в Донецкой области были дорожные компаний, были специалисты, было оборудование. Сейчас специалисты разбежались, техника в основном осталась на оккупированной территории".

"Проверил, как идут работы по восстановлению и ремонту дорог общего пользования Донецкой области. Начали с дороги из Краматорска на Доброполье. На участке Андреевка - Новотроицкое (+ кусок дороги в селе Ганнивка) ремонтируется всего 8 км. ... Дорога Покровск - Константинополь. Здесь проходил капитальный ремонт на нескольких участках, общей протяженностью около 3 км. Еще один участок дороги - между Курахово и Великой Новоселкой, в районе села Успеновка. Здесь отремонтировано около 2 км дорог", - сообщил Жебривский.

По его словам, в следующем году будет сформировано новый сообщение между частями области.

"Когда основные магистрали с севера области на юг шли через Донецк. Сейчас (временно!) вынуждены объезжать Донецк. Дороги, которыми сегодня ездят, например, из Краматорска на Мариуполь - были второстепенными. Некоторые участки по факту - это сельские дороги, которые не были рассчитаны на такую нагрузку. Сейчас нагрузка на них выросло в разы", - пояснил он.

Украинская правда