Украинское консульство в Питере забросали костями

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Суббота, 5 ноября 2016, 19:08

В Санкт-Петербурге члены незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали здание консульства Украины костями.

 
Все фото - Фонтанка.ру

Как сообщает местное издание "Фонтанка", в акции участвовали порядка 20 активистов, один из которых был задержан.

 

"Активисты партии закидали консульство костями, выступая против политики власти на Украине, в частности по вопросам определения статуса непризнанных ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

 
Темы: Росcия
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Комментарии — 3
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IP: 188.43.0.---Yaroslav Yurkiv05.11.2016 19:35
Імпартазамєщєнієм кидаються, собаки!
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IP: 212.55.65.---f-doc05.11.2016 19:24
власною жрачкою діляться.
І ні хто не оцінить "Широту Души".
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IP: 46.175.147.---Dedik05.11.2016 19:19
животные, пи лять(((
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