Украинское консульство в Питере забросали костями

В Санкт-Петербурге члены незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали здание консульства Украины костями.

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Как сообщает местное издание "Фонтанка", в акции участвовали порядка 20 активистов, один из которых был задержан.

"Активисты партии закидали консульство костями, выступая против политики власти на Украине, в частности по вопросам определения статуса непризнанных ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.