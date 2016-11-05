С дачи Пшонки исчезли мраморные львы

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Суббота, 5 ноября 2016, 19:55

С дачи экс-генпрокурора Виктора Пшонки исчезли два мраморных льва, стоявшие перед входом в дом.

Об этом сообщила в субботу в Facebook журналист Наталья Тарасовская.

С дачи Пшонки исчезли мраморные львы
С дачи Пшонки исчезли мраморные львы
Все фото с Facebook Тарасовской

"С дачи Пшонки украли двух последних мраморных львов", - написала она, добавив, что еще в июле львы были на месте.

Еще в июле львы были на месте
Еще в июле львы были на месте

Как известно, Пшонка исчез из Украины во время событий Евромайдана 2014 года. Находится в розыске.

Последний раз он появлялся на публике 13 апреля 2014 года в российском городе Ростов-на-Дону, где он давал пресс-конференцию вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

После бегства из Украины и этой пресс-конференции Пшонка ни разу не комментировал обвинения Генпрокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре журналистам рассказали, что Пшонке сообщено о подозрении в совершении преступлений и он объявлен в розыск.

Но уголовное производство относительно разворовывания 69 млн гривен, выделенных для ремонта помещений ГПУ, остановлено, поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, а его местонахождение неизвестно.

"Остальные эпизоды преступной деятельности Пшонки расследуются", - говорится в письме Генеральной прокуратуры на запрос программы "Схемы".

Журналисты программы недавно выяснили, что семья Пшонки вывезла свой ювелирный бизнес из города Краматорск в Крым после аннексии украинского полуострова Россией.

Украинская правда

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Комментарии — 3
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IP: 212.92.233.---Basta1305.11.2016 20:58
пшонка потихоньку перевозит свое добро в рашку... чего и следовало ожидать.
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IP: 130.180.218.---Миколай Хомич05.11.2016 20:48
Вікна відкриті на провітрування......... пустоти приміщення. В журналістському репортажі - розслідуванні разом з Каськовим було показано, що приміщення розграбовані ......але начеб - то опечатані. Чому держава не забезпечила збереження тих цінностей, які були у приміщенні ??????? Хто понесе відповідальність за викрадене ????? НІХТО !!!!!!!!!!! ЧОМУ ??? В україні НЕ має Генерального прокурора України, не має державних виконавців судових рішень щодо майна перебіжчиків. Є повальна корупція у владних інституціях та покривання злодіїв та бездіяльних посадових осіб.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov05.11.2016 20:21
Ищите этих львов на виллах и дачах депутатов. прокуроров, судей, администрации президента, кабмина... которые воруют все. Беспредел начатый хамом межигорским достиг апогея.
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