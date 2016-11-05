Адвокат опасается, что против Хайсера Джемилева в РФ возбудят новое дело

Российский адвокат Николай Полозов, защищающий интересы сына Мустафы Джемилева Хайсера, опасается, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело.

"Сам Хайсер необходим РФ в качестве заложника, инструмента давления на его отца, лидера крымских татар", - сказал Полозов в эфире "Громадського радіо" в субботу.

"Но срок Хайсера подходит к своему завершению. Больше всего я опасаюсь, что российская власть не захочет так просто отпускать этого заложника и попытается каким-то образом удержать его", - отметил адвокат.

По его словам, это может быть возбуждение какого-то нового дела – например, что Хайсер прямо в колонии что-то украл.

"В конце концов, если его освободят из колонии, никто не мешает оперативникам подбежать, бросить ему в карман патроны и сказать: "Смотрите, у него снова оружие", - допускает Полозов.

В то же время, по его словам, "предмет давления выбран крайне неудачный".

"Мустафа Джемилев абсолютно не тот человек, на которого можно давить. Даже его собственным сыном", - считает адвокат.