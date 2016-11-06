WikiLeaks обнародовал новые письма главы избирательного штаба Клинтон

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 00:30

WikiLeaks обнародовал 31 часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты.

В сообщении организации в Twitter размещена ссылка на опубликованные письма.

В открытый доступ попали более 2,5 тыс. электронных писем, а общее их число превысило 50 тыс. Представители WikiLeaks обещали, что до президентских выборов в США, которые назначены на 8 ноября, будут опубликованы 50 тыс. писем, передает "Интерфакс".

Подеста сообщил, что ФБР проведет расследование фактов взлома его электронной почты. По его убеждению, за взломом стоит Россия и она может координировать свои действия с кандидатом в президенты США "республиканцем" Дональдом Трампом.

Подеста отметил, что расследование, касающееся взлома его почты, является лишь частью более широкого расследования кибератак России против США.

Хиллари Клинтон также высказывала опасения, что с помощью кибератак Россия пытается вмешаться в ход кампании по выборам президента США.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала сообщение, что ФБР не исключает, что за взломом почты стоит именно Россия.

Российская сторона отрицает свою причастность ко взлому электронной почты американских "демократов".

Темы: США интернет виборы
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