Бывший охранник Путина стал заместителем директора ФСБ

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 02:41

Бывший охранник президента России Владимира Путина Евгений Зиничев назначен заместителем директора российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом говорится в сообщении службы от 5 ноября, пишет Радио Свобода.

Зиничев подал в отставку с поста в.о.губернатора Калининградской области в прошлом месяце, а назначен заместителем директора ФСБ в октябре.

Почему о решении объявили лишь спустя время не сообщается.

Зиничев был членом команды личной безопасности Путина лишь несколько лет назад. В то же время ФСБ заявляет, что он "в силовых структурах с июня 1987 года". Тогда нынешняя ФСБ называлась КГБ.

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