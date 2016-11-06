Бывший охранник Путина стал заместителем директора ФСБ

Бывший охранник президента России Владимира Путина Евгений Зиничев назначен заместителем директора российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом говорится в сообщении службы от 5 ноября, пишет Радио Свобода.

Зиничев подал в отставку с поста в.о.губернатора Калининградской области в прошлом месяце, а назначен заместителем директора ФСБ в октябре.

Почему о решении объявили лишь спустя время не сообщается.

Зиничев был членом команды личной безопасности Путина лишь несколько лет назад. В то же время ФСБ заявляет, что он "в силовых структурах с июня 1987 года". Тогда нынешняя ФСБ называлась КГБ.