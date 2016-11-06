Мэй потребовала от парламента не препятствовать Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к парламенту с требованием не создавать препятствий на пути выхода страны из Евросоюза, как это было решено на всенародном референдуме в июне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Результаты (референдума) совершенно ясны. Они законны. Те члены парламента и лорды, которые сожалеют о результатах референдума, должны принять то, что решил народ", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении премьера.

Как сообщалось Высокий суд Лондона потребовал от премьер-министра не принимать решений по поводу Brexit без одобрения парламента.

Мэй добавила, что в настоящее время важнее продумать наиболее благоприятные для страны пути выхода, стратегию переговоров с ЕС, чтобы "заключить самую выгодную для Британии сделку".