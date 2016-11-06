На границе с Польшей уменьшились очереди

По состоянию на 8 утра воскресенья в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей находится 250 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в пункте пропуска "Рава-Русская" ожидало 100 автомобилей, "Устилуг" - 90, "Угринов" - 40, "Ягодин авто" - 20.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей, а также на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Как известно, в последнее часто очереди на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.

Украинская правда