Ромы, которых выгнали из Лощиновки, так и не получили жилья

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 10:58

Ромы, которые были вынуждены покинуть Лощиновку Одесской области, так и не получили жилья, где бы семьи с детьми могли жить.

Об этом сообщил "Громадському радіо" адвокат, юрист Одесского ромского правозащитного центра Владимир Боштан.

"На сегодняшний день не было принято ни одно решение о предоставлении помещений. Ромские семьи проживают в квартирах, помещениях, они вынуждены снимать. Некоторые по сегодняшний день сталкивается с проблемами в поисках жилья. Ни Приморская районная государственная администрация, ни сельсовет не приняли никакого решения по урегулированию данного вопроса. Равнодушие должностных лиц, их бездействие порождает нарушение прав", - сказал Боштан.

Председатель Коалиции ромских НПО Владимир Кондур сообщил, что относительно погромов в ромском поселении в Лощиновке открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

"Сегодня от ромских семей были названы подозреваемые лица. Мы надеемся на то, что следствие будет работать с ними", - рассказал он.

Как сообщалось, в конце августа после убийства 8-летней девочки в Лощиновке в Одесской области произошли погромы ромских домов. Ромские семьи были вынуждены уехать из Лощиновки.

Украинская правда

Темы: Одесская область
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