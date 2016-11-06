Российской артистке запретили въезд в Украину за посещение ВОТУ

00
0
Воскресенье, 6 ноября 2016, 13:16

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину на 3 года российской артистке Кристине Саркисян (выступает под псевдонимом KristinaSi) из-за пересечения ею государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в воскресенье утром в аэропорту "Борисполь", во время паспортного контроля пассажиров, которые улетали в Минск, пограничники проверили информацию о возможном нарушении гражданкой РФ Саркисян Кристиной Эльхановной законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Госпогранслужба установила, что такие факты действительно имели место. В связи с этим, на основании ст. 2042 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ВОТУ) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданка РФ отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление и ближайшим рейсом покинет пределы Украины.

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам, профсоюзам, учреждениям и общественным организациям, в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, уточнять у них, не посещали ли они, прежде всего незаконно, ВОТУ АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

Темы: Росcия Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия в намерена вмешиваться в ход выборов в европейских странах – СМИ 6 ноября 2016, 07:56
Президент Болгарии обвинил Россию в кибератаке на ЦИК страны 6 ноября 2016, 05:27
Адвокат опасается, что против Хайсера Джемилева в РФ возбудят новое дело 5 ноября 2016, 23:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сын нардепа устроил ДТП в Киеве, 4 человека в больнице – волонтер
Житель Марьинки во время обстрела получил ранение головы
АТО: полсотни атак, противник применял артиллерию и ПТРК
В Краматорске "заминировали" вокзал, пассажиров эвакуировали
Все новости
Уличная еда

Новые участники последней в этом сезоне "Уличной еды"

На задворках

Как киевляне собственными силами обустроили скейт-пул