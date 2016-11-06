В воскресенье боевики стреляли 25 раз: в направлении Мариуполя - 19

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 19:37

В зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 воскресенья зафиксировано 25 случаев открытия огня со стороны боевиков по позициям ВСУ.

Об этом сообщили вечером 6 ноября во пресс-центре штаба АТО.

При этом на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов: в районах Новотроицкого противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, в Березовом и Широкино - огонь БМП.

"Обстрелы в Талаковке и Гнутово продолжались из минометов калибра 82 мм, около Водяного и Марьинки - из минометов калибра 120 мм. Рядом с Красногоровкой кроме минометов оккупанты вели огонь из вооружения БМП", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении враг 4 раза нарушал режим тишины, в частности в Авдеевке - из гранатометов и пулеметов, в Зайцево - из минометов 82 калибра, в Луганском кроме гранатометов противник применил минометы разных калибров и огонь БМП.

На Луганском направлении боевики осуществили  2 вооруженные провокации, в районе Новоалександровки задействовали пулеметы крупного калибра и гранатометы различных систем.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс оружие Минские соглашения
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