В воскресенье боевики стреляли 25 раз: в направлении Мариуполя - 19
В зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 воскресенья зафиксировано 25 случаев открытия огня со стороны боевиков по позициям ВСУ.
Об этом сообщили вечером 6 ноября во пресс-центре штаба АТО.
При этом на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов: в районах Новотроицкого противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, в Березовом и Широкино - огонь БМП.
"Обстрелы в Талаковке и Гнутово продолжались из минометов калибра 82 мм, около Водяного и Марьинки - из минометов калибра 120 мм. Рядом с Красногоровкой кроме минометов оккупанты вели огонь из вооружения БМП", - сообщили в штабе.
На Донецком направлении враг 4 раза нарушал режим тишины, в частности в Авдеевке - из гранатометов и пулеметов, в Зайцево - из минометов 82 калибра, в Луганском кроме гранатометов противник применил минометы разных калибров и огонь БМП.
На Луганском направлении боевики осуществили 2 вооруженные провокации, в районе Новоалександровки задействовали пулеметы крупного калибра и гранатометы различных систем.
Украинская правда
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