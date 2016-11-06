Во Львове ПС устроил стычки с леворадикалами

Во Львове вечером 6 ноября произошли столкновения между представителями "Правого сектора", "Азова" и активистами леворадикального "Автономного сопротивления".

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Отмечается, что в столкновениях на ул.Зализничной приняли участие около 200 человек с обеих сторон, были применены дымовые шашки и петарды.

"Активисты "Автономного сопротивления" намеревались провести 6 ноября уличный марш в честь Нестора Махно, однако накануне суд запретил проведение такого марша", - говорится в сообщении.

В соцсетях представители "Автономного сопротивления" заявили, что на социальный центр "Цитадель" напали представители "Правого сектора". "Мы все отбили, с нашей стороны никаких потерь", - отметили активисты.

После того, как стало известно о столкновениях, на одной из официальных страниц "Правого сектора" в появилось сообщение о причастности активистов "Правого сектора" к столкновениям, однако примерно за 15 минут оно было удалено. В свою очередь лидер местного "Правого сектора" Тарас Хаммер заявил, что представителей ВС на месте событий не было и он не знает, кто принимал участие в столкновениях.

На странице сообщества "Варта 1" в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что на ул.Зализничной, 17 слышались звуки "выстрелов или петард", на месте присутствовали 7 екипажей полиции.

"Также бросали дымовые шашки, стрельба не подтвердилась", - добавил он.

В полиции подтвердили факт массовых беспорядков, на место происшествия прибыли 10 патрульных экипажей полиции, которым удалось навести порядок: агрессивно настроенные молодые люди с обеих сторон просто разбежались. По данным полиции, раненых в ходе столкновений нету, говорится в сообщении.