На границе с Польшей в очередях стоят более 1200 авто

По состоянию на 22:00 6 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1280 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 500 машин, "Рава-Руська" - 200, "Угринов" - 200, "Ягодин авто" - 200, "Краковец" - 100, "Грушев" - 60, "Шегини" - 20.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Вилок" стоят 25 авто.

На границе со Словакией, Молдовой и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.