Курды начали наступление на столицу ИГИЛ - Ракку

Повстанческая коалиция, действующая на севере Сирии при поддержке США, объявила о начале наступательной операции на Ракку.

Об этом сообщает ВВС.

Этот город на севере Сирии в 160 км к востоку от Алеппо считается столицей так называемого халифата, провозглашенного на территориях, контролируемых экстремистской группировкой "Исламское государство".

О начале операции, которая будет носить название "Гнев Евфрата", заявили представители "Демократических сил Сирии". В эту коалицию входят курды, а также ополчение различных арабских племен. В течение последних двух лет именно эти силы постепенно теснили боевиков ИГИЛ на севере Сирии.

Для того чтобы взять Ракку, "Демократическим силам" необходимо пройти с боями еще около 50 километров.