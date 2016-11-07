Пограничники захватили российский беспилотник в море

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Понедельник, 7 ноября 2016, 10:18

Украинские пограничники отчитываются о находке российского беспилотника, который дрейфовал в Азовском море.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбs на официальной странице Facebook.

"Сотрудники оперативно-розыскного отдела Мариупольского отряда морской охраны в ходе оперативных действий в Азовском море обнаружили БПЛА "Орлан-10" российского производства", - сказано в сообщении.

 

"Беспилотник дрейфовал в море на расстоянии около 3 км от береговой полосы. Летательный аппарат находится в рабочем состоянии и пригоден к эксплуатации. В настоящее время эксперты занимаются снятием с него информации и ее анализом", - отметили пограничники.

 

Как известно, "Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, который может использоваться на высоте до 5000 метров при дальности применения в 120 км от наземной станции управления.

Украинская правда

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Комментарии — 2
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IP: 93.72.214.---CiTo07.11.2016 11:23
KoMarVampire:
Написано ж "дрейфував". А дрейф, це повільне переміщення будь-чого. Тобто він впав в море і там його знайшли дрейфуючим на воді. Це корисна знахідка!
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IP: 178.136.201.---KoMarVampire07.11.2016 10:47
захватили, выявили или просто нашли плавающим в море. . .. . .
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