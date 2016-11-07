СААКАШВИЛИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

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Понедельник, 7 ноября 2016, 12:38
УНИАН

Глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подает в отставку.

Он мотивировал это тем, что реформы сворачивают, а президент поддерживает два клана в Одессе и область сдают врагам Украины.

"Рядом со мной стоят ребята, которые победили в конкурсе на занятие должностей в Открытом таможенном пространстве", – сказал Саакашвили в Одессе.

При этом губернатор заявил, что средства, предусмотренные на его работу, разворовали.

"Мы ждали, что в начале года этот ремонт (в соответвующем центре – ред.) закончится. Но деньги украли. Как всегда нас обманули. Еще в начале года президент обещал, что поддержит этот проект. Но он и пальцем не шевельнул, чтобы этот проект был запущен. Сколько можно врать и обманывать", – возмутился он.

Саакашвили также пожаловался на закрытие Центра обслуживания граждан.

"Несколько дней назад закрылся Центр обслуживания граждан, которые Порошенко торжественно открывал. Потом с подачи членов его же фракции были приняты нормы, которые не позволили этому центру работать. Я призывал президента не подписывать этот закон, но он подписал, и центр закрылся", – отметил он.

"Если честно, для меня последней каплей стали электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи – нет больше слова, – которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них ест миллиарды только в наличностях и еще они получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду", – сказал Саакашвили.

"И в это время единственное, что я вижу, что ни один порядочный чиновник, который начал по-новому действительно работать, не получает не только защиты – они абсолютно беззащитны, потому что верховная власть в Киеве прямо напускает на них всяких там Пресманов, Гончаренко…", – добавил он.

"И когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана – клан бандитский, криминальный убийц '90-х Труханова и измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам – сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе", – заявил Саакашвили.

Он возмутился, что "это происходит абсолютно открыто".

"Одесскую область сдают не только коррупционерам – сдают врагам Украины. Я не намерен об этом молчать. Мне это все действительно надоело", – добавил глава ОГА.

Он сказал одесситам: "Я очень влюблен в эту область, мы многие вещи с вами начали. Меня до сих пор поддерживала мысль о том, что хоть сколько бы я не ездил, я встречал очень много простых людей – на улицах, в селах, на полях, – которые подходили и говорили: "Только не уходите, не оставляйте нас на съедение этих всех стервятников".

"Я не хочу оставлять одесситов на произвол судьбы. Но я им хочу сказать: мы обязательно подымем и Одессу", – добавил Саакашвили.

Он сказал, что когда приехал туда, хотел, чтобы "темпы развития были такие же, как в Батуми".

"Но я хорошо помню, что Батуми мы стали развивать после того, как освободили Тбилиси от коррупционеров. И Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизм и беспредел, в том числе, в Одесской области", – заявил Саакашвили.

"В этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки – я не устану. Пусть они не надеются и не рассчитывают избавиться от меня", – сообщил он.

"Я тот солдат, который идет столько, сколько может, а потом столько, сколько надо для полной победы – для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которой единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождетесь", – добавил Саакашвили.

Он уверен, что в Украине достаточно новых, молодых, энергичных и незапятнанных сил и людей, которые не связаны "с этой швалью, которая вот так всё тормозит".

"Мы обязательно объединимся и мы обязательно закончим эту борьбу победой Украины. Ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается и мы обязательно победим", – заявил Саакашвили.

Алена Рощенко, Татьяна Кусок, УП

Темы: Саакашвили Одесская область Порошенко криминал сепаратизм
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Комментарии — 17
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IP: 178.150.152.---TKorolkov07.11.2016 13:46
Браво паны Порошенко с Гройсманом, лучшего подарка ко дню 7 ноября - годовщине комуняцой революции, Путин от вас даже не ожидал. Неужели непонятно. что Одесскую область прямо сдают Путину.
Мне казалось, что хуже хама межигорского в Украине уже никого не будет. К сожалению я ошибся.
Теперь вам осталось избавиться от Юлии Тимошенко с ее Батькивщиной и окончательно похоронить
Украину - как независимое демократическое государство.
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:38
Одесса сегодня - это город быдлоты. Здесь не на кого опереться. Не навезешь же в каждый кабинет марушевских из других областей. Хотя за Боровика и голосовало 30%. Но трухановские бабки ("кто если не он") своим визгом всех заткнули.
Кроме того, сюда заводятся через Кинана большие деньги из эмиратов для разграбления города.
Строили город голландцы и французы, а грабят арцизские, килийские, греческие и эмиратские жлобы.
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:32
Но с кауфманами-грановскими михо, конечно, лоханулся..)
Поверил, наивный, шо в Одессе есть честные и богатые бизнесмены...)
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IP: 5.105.49.---farabundo07.11.2016 13:31
Почему-то Саакашвили я верю больше, чем гаранту конституции, каждый день "волающему" по центральным каналам, как "хорошо" просуваются его реформы. Чего стоит только вчерашнее "решение" ВККС о разрешении судье мельничуку, который давал добро на запрет Майдана, вершить правосудие "пожизненно"!!!!!!
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:30
А начиналось все с выборов в Раду и блока им. товарища пеци. Говорили тогда умные люди: никаких мажоритарников, никаких блоков имени себя.
Теперь же пеця всем должен, всем обещал.
Закончит как любой самовлюбленный идиот.
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