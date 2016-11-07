Ярош рассказал, на что готов брать деньги у олигархов

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Понедельник, 7 ноября 2016, 13:21

Нардеп Дмитрий Ярош, который в феврале представил Национальное движение "Государственническая инициатива Яроша", заявляет, что на политическую деятельность не будет брать деньги у олигархов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, будет ли он брать деньги у Игоря Коломойского, в случае досрочных выборов в парламент, Ярош ответил: "Я у олигархов не брал, не беру и не буду брать деньги на политику. Это моя принципиальная позиция. На войну - сколько угодно".

В то же время он рассказал, что его организацию поддерживают легальные бизнесмены.

"У нас есть люди, которые занимаются задекларированным бизнесом. Такие расходы, как содержание офиса или несколько зарплат, им под силу. С февраля я делал объезды по областям, объехал больше половины, и еще планирую. Всюду, кроме встреч с активом, встречался также с малым и средним бизнесом", - сказал он.

"Кроме того, мы создали такую площадку "Комитет национального действия", чтобы максимально расширить кадровую базу движения, которое у нас в умах, и которое мы пытаемся формировать. Туда входит окружение Тараса Стецькива, в котором все самодостаточные люди, которых не надо содержать. Есть ребята из движения "Свободные люди" (координирует нардеп из "НФ" Андрей Левус - УП). Они сейчас занимаются вопросами экономической деоккупации, и у них тоже есть ресурс", - рассказал Ярош.

По его словам, "в "Комитет" постоянно подтягиваются различные окружения".

"Последнее - это Ассоциация фермеров, куда входят пятьдесят тысяч фермерских хозяйств. Мы их тоже рассматриваем как людей, которые могут самостоятельно обеспечивать свою деятельность в областях. В то же время, это реальный ресурс. При этом, он не олигархический, что очень важно", - сказал Ярош.

Как известно, Ярош заявил, что не декларировал трофейное оружие, поскольку на нее нет документов.

Украинская правда

Темы: Ярош олигархи
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