Марушевская пока не собирается вслед за Саакашвили

Начальник таможни Одесской области Юлия Марушевская, несмотря на отставку Михаила Саакашвили, не собирается покидать свой пост.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила завсектором рассмотрения обращений и обеспечения доступа к публичной информации Одесской таможни Елена Гусева.

"На сегодня есть твердое желание Юлии Леонидовны оставаться на своей должности и продолжать начатые реформы", - сказала она.

"На сегодня набраны сотрудники Открытого таможенного пространства, заканчивается его ремонт, и можно его запускать. Реформы не должны заканчиваться таким образом ", - сказала она.

"На сколько будет сильно сопротивление и удастся ли его преодолеть, покажет время", - добавила Гусева.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Марушевская является членом команды Саакашвили.

Она, Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Оксана Коваленко, УП