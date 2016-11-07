Советник Авакова считает: "разрушителя" Саакашвили использовали

Депутат "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что Михэил Саакашвили не смог повторить успешный грузинский опыт реформ в Украине из-за отсутствия команды, зато президент Петр Порошенко использовал его в своих целях.

Об этом нардеп написал в Facebook, назвав отставку главы Одесской облгосадминистрации давно ожидаемой.

"То, что удалось ему и его команде в Грузии 10 лет назад, не могло быть осуществимо в Украине по разным причинам", – заявил Геращенко.

По его мнению, "относительные успехи грузинских реформ стали возможны не столько благодаря Михаилу Саакашвили, сколько благодаря уникальной команде демократов, которая объединилась ради лучшего будущего Грузии в 2003-2007 годах".

"Там были и Каха Бендукидзе и Нино Бурджанадзе и погибший при странных обстоятельствах Зураб Жвания. В этой команде Михаил Саакашвили играл роль разрушителя старой коррумпированной системы, но были те, кто строил новую Грузию" – написал нардеп.

"Однако эгоизм и тоталитарные замашки Саакашвили развалили эту команду уже в 2007 году. Дальнейшая история лишь вела Саакашвили к бесславному уходу и изгнанию из Грузии. Все позитивные достижения были снивелированы…, а коррупция, искорененная на нижних этажах власти, – сохранилась и приумножилась в высших эшелонах власти и ближайшем окружении Михаила Саакашвили", – заявил он.

По мнению Геращенко, Порошенко, "с одной стороны, хотел использовать популярность Саакашвили и опыт грузинской команды в деле имитации реформ, а с другой стороны он использовал Михаила Саакашвили как таран, который должен был разнести в щепки его политических врагов".

По его словам, Саакашвили сделали главой Одесской ОГА, "чтобы очистить Одессу от команды Коломойского, с чем Михаил блестяще справился за несколько недель".

"Затем Михаила использовали в качестве тарана против премьера Арсения Яценюка. Ему обещали, что если Яценюк будет цепляться за свое место, то президент распустит парламент, будут новые выборы и Саакашвили поведет в парламент целую партию, а затем может стать премьер-министром Украины", – заявил Геращенко.

"Он поверил и с утроенной силой включился в критику премьер-министра и членов его команды, кульминацией которого стал конфликт с Арсеном Аваковым на совете реформ в декабре прошлого года" – добавил он.

По мнению Геращенко, когда Порошенко добился своей цели по премьеру, "Саакашвили стал лишним и не нужным".

"Более того, он вышел из-под контроля. Начал проводить бессмысленные антикоррупционные форумы, являющиеся ничем иным, кроме как персональными пиар-акциями. Начал формировать вокруг себя круг бизнесменов-симпатиков, финансирующих его и его команду, создал чужими руками свою партию… Правда эта партия ничем особым себя пока не проявила", – написал он.

По словам депутата, последние полгода команда Саакашвили занималась выборами в Грузии, а после провала на них "и полного отсутствия поддержки президента (Порошенко), у Саакашвили просто не было другого выхода, как уйти в отставку".

Геращенко полагает, что Саакашвили займется "партийным строительством" и попробует добиться досрочных парламентских выборов в Украине.

Алена Рощенко, УП