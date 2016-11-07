Аласанию официально уволили из НТКУ

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ об увольнении гендиректора НТКУ Зураба Аласания по соглашению сторон.

Об этом в понедельник сообщил сам Наливайко, передает сайт "Общественное вещание".

Как известно, 1 ноября 2016 генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он не согласен с тем, что общественное вещание, которое должен появиться в следующем году, будет недофинансировано на значительную сумму.

Кабинет министров на заседании 2 ноября дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

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Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко пояснил, что Аласанию не уволили, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решение может принимать только комитет.

Вслед за Аласанией, его заместители написали заявления на увольнение.