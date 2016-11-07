Госдума РФ хочет проверить, финансирует ли "Альфа-Банк" украинскую армию

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Понедельник, 7 ноября 2016, 16:21

Госдума РФ рассмотрит 9 ноября запрос к генпрокуратуре, ФСБ и Следственному комитету РФ в связи с сообщениями СМИ о возможной причастности структур "Альфа-Банка" к финансированию украинских военных.

Об этом заявил первый замруководителя правящей фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

"Из интересных инициатив, которые предполагается поддержать фракцией, это инициатива нашего коллеги Евгения Федорова, который предложил сделать парламентский запрос по "Альфа-Банку" в связи с его (предполагаемым) финансированием так называемой антитеррористической операции … Он поддерживается фракцией", – сказал Исаев.

Депутат Федоров, ссылаясь на сообщения в интернете, попросил проверить факт того, что украинские военнослужащие получают зарплату через отделения украинского "Альфа- Банка".

"Таким образом, средства государственного бюджета Украины, из которого должны финансироваться военнослужащие ее вооруженных сил, поступают на счета частного коммерческого банка и используются для выплаты зарплат в зоне антитеррористической операции украинским силовикам, ответственным за гибель тысяч граждан в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке этой страны", – заявил единоросс.

Госдума "обращается в Генпрокуратуру РФ, ФСБ РФ и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверки в рамках своей компетенции… и при наличии оснований принять меры в соответствии с законодательством", говорится в проекте запроса.

Украинский "Альфа-Банк" и российский "Альфа-Банк" имеют общих акционеров, крупнейшими бенефициарами банка являются Михаил Фридман и Герман Хан.

В свою очередь в пресс-службе "Альфа-банка" на запрос "Украинской правды" сообщили, что "Альфа-Банк Украина всегда был и остается на позициях быть вне политики".

"В связи с этим, мы можем однозначно и четко заявить, что "Альфа-Банк Украина" никогда не финансировал и не планирует в какой-либо форме финансировать стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта", – заявили в банке.

Темы: АТО Росcия банки
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