Гройсман пообещал присмотреть за Одещиной

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал взять под контроль Одесскую область, пока там не назначат нового главу администрации вместо Михеила Саакашвили.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня заявил, что уходит в отставку. Что ж, это его право и его решение. Не буду ни критиковать его, ни защищать. Меня как премьер-министра Украины сейчас больше всего волнует ситуация в Одесской области", - отметил Гройсман.

"В соответствии с действующим законодательством, если президент удовлетворит заявление председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя. Хочу со своей стороны заверить одесситов, пока область будет оставаться без первого руководителя региона, ситуация в Одесской области будет на моем личном контроле", - добавил он.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Украинская правда