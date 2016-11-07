Миссия ОБСЕ не может попасть в некоторые районы Донбасса из-за мин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что не имеет доступа к участкам разведения сил и средств в районах Первомайск-Золотое, Станицы Луганской и Петровского-Богдановки.

Об этом говорится в сообщении на Facebook миссии.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/ Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в пресс-релизе.

В ОБСЕ подчеркнули, что готовы и могут наблюдать за процессом разведения сил и средств, но для этого нужен доступ.

"СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - заявили в миссии.

Украинская правда