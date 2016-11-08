Подготовка кадров Нацполиции возвращается к старым методам - ​​Найем

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Вторник, 8 ноября 2016, 00:36

Система подготовки кадров Национальной полиции забуксовала и возвращается к старым методам.

Такое мнение высказал народный депутат Украины и член коллегии МВД Мустафа Найем в эфире Громадського.

По его словам, реформа подготовки кадров даже не начиналась.

"Есть какие-то драфты, есть концепции, но подготовки нет. При том что мы год назад перестали принимать курсантов в Национальную академию внутренних дел, в этом году вновь начали набирать. Для меня это такой маленький откат реформы, потому что это означает, что мы возвращаемся к старой системе подготовки кадров", - отметил Найем.

Он также отметил, что отставка главы Нацполиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе является сугубо политическим решением из-за отставки губернатора Михеила Саакашвилли и никак не связана с недоукомплектовкой кадрового состава.

"Такой некомплект есть во многих областях. В Донецкой области - 25-30%, и это прифронтовая зона. В Луганской еще больше. Есть области, в которых 20-25%, но надо понимать, что такая ситуация по всей стране. Это не касается только Одесской области", - сказал депутат.

По его убеждению, никто не ожидал такого отсева кадров вследствие переаттестации и не готовился к срочной замене мест следственных и оперативников. В связи с отсутствием кадров большое количество уголовных дел остается нераскрытым.

"Это является плохим результатом переаттестации. Надо признать, что такая ситуация во многих управлениях Национальной полиции. Сейчас единственный выход - это реформа образовательного процесса. Иначе мы можем столкнуться с тем, что через год полицейских станет еще меньше", - заявил он.

По мнению депутата, если сейчас начать подготовку по новой системе, будет возможность быстрого доукомплектования аппарата следственных и оперативников. По оценкам Найема, этот процесс может завершиться за 1-2 года.

Темы: МВД полиция
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