Франция должна вмешаться в дело Сущенко - Фейгин

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Вторник, 8 ноября 2016, 01:39

Франция должна немедленно вмешаться в ситуацию и проявить свою позицию по поводу неправомерно задержанного в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом адвокат журналиста Марк Фейгин рассказал в эксклюзивном интервью Укринформу.

"Мы планируем активизировать работу по делу Сущенко во Франции. Ведь Роман Владимирович аккредитован там при всех ведомствах. Поэтому Франция должна немедленно вмешаться в ситуацию и проявить свою позицию по этому поводу", - считает Фейгин.

При этом он напомнил, что во Франции начались праймериз (23 апреля 2017 в стране пройдут президентские выборы).

"Мы намерены добиваться поддержки в Администрации нынешнего президента, в целом - от официальных кругов страны", - резюмировал адвокат.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Сущенко Росcия Франция
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