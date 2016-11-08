В Ираке в освобожденном от ИГИЛ городе обнаружили массовое захоронение

Иракские военные заявили об обнаружении массового захоронения в городе Хаммам аль-Алил, что примерно в 15 километрах от южных окраин Мосула и был освобожден от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ).

Об этом пишет DW.com.

"Иракские силы обнаружили (...) 100 тел граждан с отрезанными головами", - говорится в заявлении иракских военных, цитирует агентство AFP.

Захоронение было найдено на территории аграрного колледжа. Впрочем, пока не установлено, когда исламисты казнили жертв. Несколько недель назад в Организации Объединенных Наций (ООН) сообщали, что боевики ИГИЛ вероятно убили десятки мирных жителей после начала наступления подразделений иракской армии на Мосул в середине октября. Массовые захоронения и раньше находили в отвоеванных у ИГИЛ районах - как на территории Ирака, так и Сирии.

Город Хаммам Аль-Алил расположен на западном берегу реки Тигр, это - ближайший город к Мосулу с южного направления.