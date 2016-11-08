США: Российские "гуманитарные паузы" не улучшают ситуацию в Алеппо

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Вторник, 8 ноября 2016, 02:36

Одностороннее введение Россией так называемых "гуманитарных пауз" или временного прекращения огня в районе сирийского Алеппо не говорит о намерении улучшить ситуацию в этом городе, где продолжаются ожесточенные бои.

Такую позицию высказал в понедельник в Вашингтоне заместитель официального представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Вы наверняка также видели сообщения, что Россия решила продолжить одностороннем прекращении огня в Алеппо. Мы приветствуем любые паузы в боевых действиях в этом городе и прекращение насилия, даже временное", - отметил представитель Госдепа.

В этой связи он выразил убеждение, что не видит "никаких признаков, что существует хоть какое-то намерение улучшить ситуацию в Алеппо".

Подобную позицию относительно действий России в Сирии официальные представители в Вашингтоне озвучивают не впервые.

Темы: Сирия США Росcия
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