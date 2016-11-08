Молодежь Молдовы извинилась за Додона

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Вторник, 8 ноября 2016, 03:15

Представители молдавского молодежного движения провели перед Посольством Украины в Кишиневе флешмоб "Нам стыдно за Додона. Извините, пожалуйста!".

Об этом сообщает Укринформ.

Акция была проведена в связи с озвученными ранее заявлениями кандидата на пост президента Молдовы от Партии социалистов Игоря Додона о том, что "Крым принадлежит России".

"Мы очень сожалеем о том, что Игорь Додон позволил себе такие высказывания. Украина - суверенное государство, и вместо того, чтобы стремиться помочь соседнему государству сохранить свою целостность, Додон поддерживает сепаратизм", - заявил один из участников акции.

 
ukrinform

Как сообщалось, в Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыме".

Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос председателю СБУ относительно принятия решения о запрете въезда на территорию Украины гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года за высказывания, содержащие признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

30 октября в Молдове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.

Темы: Молдова Крым
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