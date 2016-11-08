ЕС предлагает помощь в возвращении украденных активов - Петренко

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Вторник, 8 ноября 2016, 07:32

В Европейском союзе предложили помощь в разработке и принятии в Украине законодательства, которое позволит возвращать государству незаконно полученные активы.

Об этом по итогам встречи с послом, главой Представительства Европейского Союза в Украине Хюгом Мингарелли сообщил минстр юстиции Украины Павел Петренко.

"Отдельным пунктом диалога стала разработка и принятие в Украине законодательства, которое даст возможность возвращать государству незаконно полученные активы. В частности господин Посол предложил провести отдельную встречу с экспертами ЕС и в деталях обсудить данный вопрос", - написал Петренко в facebook.

Как сообщалось, в конце октября Верховная Рада в очередной раз отказалась включить в повестку дня сессии правительственный законопроект о возврате государству украденных активов.

Как известно, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.

Раньше Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискации имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов является опасение, что он позволит беспрепятственно лишать имущества обычных людей и они не смогут себя защитить.

Темы: Петренко ЕС
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