Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" запрещенными минами

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Вторник, 8 ноября 2016, 08:54

Боевики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов контрольный пункт "Майорское".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций пограничников и дорожных коридоров в районе проведения АТО. Так, вчера они применили оружие на направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", - сообщили в службе.

"Огонь боевики начали в 21 час со стороны Горловки, находящейся на неконтролируемой территории. Они использовали 120-мм минометы. В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с территорией КПВВ", - отметили пограничники.

"К счастью пропускные операции в то время на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись, поэтому никто из гражданских лиц не пострадал", - добавили в службе.

Темы: Донбасс АТО
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