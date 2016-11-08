Объявлен конкурс на 60% состава Верховного Суда

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 10:33

Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности 120 судей в новом Верховном Суде.

Соответствующее объявление от 7 ноября опубликовано в издании "Голос України".

Выбирают по 30 судей в кассационные административный, хозяйственный, криминальный и гражданский суды.

Документы от претендентов будут принимать в ВККС с 17 ноября по 9 декабря включительно, но желающие должны сообщить о своем намерении принимать участие в конкурсе с 9 по 15 ноября, заполнив форму на сайте комиссии.

Как известно, 30 сентября вступили в силу изменения к Конституции в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей" – потому вместо высших спецсудов создается новый Верховный Суд, все 200 судей которого будут выбирать конкурсным путем.

Кроме кассационного административного суда; кассационного хозяйственного суда, кассационного криминального суда и кассационного гражданского суда в Верховном Суде будет действовать Большая Палата Верховного Суда.

Алена Рощенко, УП

Темы: суд реформа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Судья, которая живет в служебной квартире, не декларировала собственную 8 ноября 2016, 10:53
Дело о коррупции на ОПЗ: суд отменил домашний арест Щурикова 7 ноября 2016, 17:32
"ДУСя" не раскрыла жителей "Пущи-Водицы", несмотря на решение суда 7 ноября 2016, 12:03
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты
Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник
Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ
Просьбу ФСБ допросить Полозова отправили на пересмотр
Все новости
Признание

Женщина потеряла 2 года, чтобы идеально признаться в любви потомку Дюма

Фото

Что будет, если любому человеку в мире сказать, что она прекрасна