В Минобороны заявили, что им не поставили зимние шапки и теплые вещи
Минобороны заявляет о нехватке зимних шапок, курток и белья для выдачи военнослужащим.
Об этом на брифинге сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передают Українські Новини.
"Для выдачи военнослужащим не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья, которые не поступили в Минобороны в установленные сроки от предприятий производителей", - сказала она.
По словам Гаврилюк, Минобороны рассчитывает, что недостающая одежда поступит от производителей во второй половине ноября.
Как сообщали Українські Новини, ранее Минобороны заявило о вещевом обеспечении военных в зоне проведения антитеррористической операции на 100%.
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Куртка була добре продумана, із хорошого сучасного матеріалу, що дихає і майже не пропускає вологу. Вона була досить тепла, тому її замінили для офіцерів плащем з підкладкою, що відстібується і пальто. Куртка залишилась в ЗСУ для молодшого складу, і солдат, ВВ. Як недолік можна відзначити те що до куртки не було хутряного коміра, який можна пристебнути.
Цій куртці ще хутряний комір і такі ж утеплені брюки, їй би ціни не було. Принаймні таку куртку можна сміло одягати в зимовий в похід з ночівлею в окопі, на кожний день, на любу службу, на будь яку роботу, на лижі, на ковзани, навіть в театр. Але хутряний комір має бути, як для зимового головного убору.
А зимовий головний убір для військових повинен бути універсальним. Тепла шапка вушанка для шолому в окопі, для танку, для літака, ну і для параду, коли переможемо