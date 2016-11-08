Судья, которая живет в служебной квартире, не декларировала собственную

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 10:53

Семья судьи Хозяйственного суда Киева Ирины Андреишиной приобрела автомобиль Subaru Outback 2015 выпуска стоимостью 1,01 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует электронная декларация судьи в реестре НАПК.

Автомобиль оформили в собственность 1 декабря 2015 года. Отмечается, что это совместная собственность судьи и ее мужа Евгения Андреишина.

Также у судьи есть авто Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска, а у ее мужа – Nissan Note 2010 года.

Судья сообщила, что в 2015 году продала квартиру некой Наталье Имановой. От продажи Андреишина получила 779 тыс грн. дохода.

Как сообщают "Наші гроші", в реестре недвижимости есть данные, что гражданка Иманова купила квартиру 26 ноября 2015 года, то есть за неделю до того, как судья приобрела автомобиль. Это квартира площадью 56 кв.м. в Киеве на улице Голосеевской.

В 2014 году, когда судья носила фамилию своего бывшего мужа – Гавриловская – квартиру на улице Голосеевской она не декларировала.

Андреишина также декларирует служебную квартиру площадью 90 кв.м. Эта квартира принадлежит Хозсуду Киева и находится в пользовании судьи с 2012 года. В служебной квартире также прописан сын судьи – Максим.

Судья Андреишина официально владеет 20% квартиры в Киеве площадью 67,5 кв.м., которая принадлежит ее родителям и сестре. Ее новый муж имеет долю в киевской квартире на 80 кв.м., совладельцами которой являются его родители и брат.

В прошлом году судья Андреишина получила 187 тысяч гривен зарплаты и 18 тысяч алиментов на сына. В 2014 году судья также декларировала ценные бумаги номинальной стоимостью 0,52 млн. грн. В 2015 году судья сообщила, что не имеет никаких денежных активов.

Муж судьи в 2015 году официально заработал только 55 тысяч гривен. Он числится директором ООО "Спирит Бета", специализирующаяся на ресторанной деятельности и услугах мобильного питания. Ранее основателем фирмы значилась российская компания "Кутузовская Плюс". Но с недавних пор владельцем является харьковчанка Олеся Габриелян.

Темы: декларация суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
БПП за полгода больше всего потратился на политтехнолога Порошенко 7 ноября 2016, 17:42
Порошенко дополнительно задекларировал 1,9 млн доходов от своего банка 7 ноября 2016, 13:52
Ярош: я не декларировал трофейные БМП, минометы и пушки 7 ноября 2016, 13:03
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты
Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник
Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ
Просьбу ФСБ допросить Полозова отправили на пересмотр
Все новости
Признание

Женщина потеряла 2 года, чтобы идеально признаться в любви потомку Дюма

Фото

Что будет, если любому человеку в мире сказать, что она прекрасна