Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ
Суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорья" в Новых Петровцах Киевской области.
Об этом сообщают во вторник "Українські новини", ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.
"На основании судебных решений наложен арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории "Межигорья", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент продолжаются осмотры движимого имущества, в том числе зоопарка, на территории "Межигорья", после завершения которых будет решен вопрос об аресте этого имущества.
"Украинская правда" обратилась за соответсвующими пояснениями в Генеральную прокуратуру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Зарано заарештували - там ще не усе розкрадено ...