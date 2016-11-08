Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ

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Вторник, 8 ноября 2016, 11:01

Суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорья" в Новых Петровцах Киевской области.

Об этом сообщают во вторник "Українські новини", ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

"На основании судебных решений наложен арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории "Межигорья", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент продолжаются осмотры движимого имущества, в том числе зоопарка, на территории "Межигорья", после завершения которых будет решен вопрос об аресте этого имущества.

"Украинская правда" обратилась за соответсвующими пояснениями в Генеральную прокуратуру.

Темы: Межигорье суд Генпрокуратура
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Комментарии — 2
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IP: 178.150.152.---TKorolkov08.11.2016 11:57
Юрій Шило:
Зарано заарештували - там ще не усе розкрадено ...
С Вами согласен, там еще бродят два страуса и две собаки.
ОтветитьС цитатой
IP: 37.229.144.---Юрій Шило08.11.2016 11:36
Зарано заарештували - там ще не усе розкрадено ...
ОтветитьС цитатой
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