Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 11:37

Заработная плата председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак за октябрь составила 121 234,56 гривны.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинских новостей".

Оклад Корчак составил 29 406,40 гривны, надбавка за выслугу лет – 50% размера оклада (14 703,2 гривны), надбавка за интенсивность труда – 100% оклада (29 406,40 гривны) и премия за октябрь – 60% (17 643,84 гривны).

Кроме того, 30 074,72 гривны Корчак получила в качестве командировочных.

В свою очередь заместитель Корчак Руслан Радецкий получил в октябре 121 968 гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Всего за октябрь Радецкий получил 239 309,25 гривны зарплаты.

Из них оплата по окладу составила 28 275 гривен, надбавка за выслугу лет – 45% размера оклада (12 723,75 гривен), надбавка за интенсивность труда – 100% (28 275 гривен) и премия за октябрь – 170% (48 067,5 гривен).

Зарплаты членов НАПК Руслана Рябошапки и Александра Скопича за октябрь составили 111 525,72 гривны и 116 493 гривны соответственно. Им начислена премия в размере 170% от оклада (40 857 гривен и 48 067 гривен соответственно).

Государственным служащим может предоставляться материальная помощь 1 раз в год в размере среднемесячной зарплаты на основании личного заявления.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро начало анализ информации о том, что члены НАПК самостоятельно премировали себя в сентябре и июле.

Согласно ответу НАПК, надбавки, премии и материальная помощь выплачивается членам агентства за счет экономии фонда оплаты труда, который создался в результате начала работы НАПК с мая, периода проведения конкурсного отбора (май-июль) и установленного испытательного срока для работников, прошедших отбор.

Темы: НАПК зарплаты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ закрыла дело об обогащении члена НАПК Рябошапки 7 ноября 2016, 14:13
В НАПК хотят участвовать в обысках у подавших "интересные" декларации 6 ноября 2016, 22:38
В НАБУ зовут НАПК совместно проверять е-декларации 5 ноября 2016, 17:07
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты
Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник
Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ
Просьбу ФСБ допросить Полозова отправили на пересмотр
Все новости
Признание

Женщина потеряла 2 года, чтобы идеально признаться в любви потомку Дюма

Фото

Что будет, если любому человеку в мире сказать, что она прекрасна