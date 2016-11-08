Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты

Заработная плата председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак за октябрь составила 121 234,56 гривны.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинских новостей".

Оклад Корчак составил 29 406,40 гривны, надбавка за выслугу лет – 50% размера оклада (14 703,2 гривны), надбавка за интенсивность труда – 100% оклада (29 406,40 гривны) и премия за октябрь – 60% (17 643,84 гривны).

Кроме того, 30 074,72 гривны Корчак получила в качестве командировочных.

В свою очередь заместитель Корчак Руслан Радецкий получил в октябре 121 968 гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Всего за октябрь Радецкий получил 239 309,25 гривны зарплаты.

Из них оплата по окладу составила 28 275 гривен, надбавка за выслугу лет – 45% размера оклада (12 723,75 гривен), надбавка за интенсивность труда – 100% (28 275 гривен) и премия за октябрь – 170% (48 067,5 гривен).

Зарплаты членов НАПК Руслана Рябошапки и Александра Скопича за октябрь составили 111 525,72 гривны и 116 493 гривны соответственно. Им начислена премия в размере 170% от оклада (40 857 гривен и 48 067 гривен соответственно).

Государственным служащим может предоставляться материальная помощь 1 раз в год в размере среднемесячной зарплаты на основании личного заявления.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро начало анализ информации о том, что члены НАПК самостоятельно премировали себя в сентябре и июле.

Согласно ответу НАПК, надбавки, премии и материальная помощь выплачивается членам агентства за счет экономии фонда оплаты труда, который создался в результате начала работы НАПК с мая, периода проведения конкурсного отбора (май-июль) и установленного испытательного срока для работников, прошедших отбор.