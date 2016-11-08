В США утверждают, что не ограничивали россиянам доступ на выборы

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Вторник, 8 ноября 2016, 12:06

В посольстве США в РФ назвали необоснованными заявления Москвы о том, что американские власти ограничивают доступ российских представителей к наблюдению за президентскими выборами в Америке.

Об этом сказала "Интерфаксу" пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Мария Олсон.

"Утверждение России о том, что власти США препятствуют ей в наблюдении за выборами, попросту необоснованны… Россия является страной-членом ОБСЕ, и была приглашена для наблюдения за выборами", – сказала она.

"РФ получила приглашение присоединиться к наблюдательной миссии ОБСЕ, как в краткосрочном, так и в долгосрочном формате. Кроме того, сотрудники посольства РФ в США, как и сотрудники всех посольств стран-членов ОБСЕ в США, были приглашены присоединится к краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ", – пояснила Олсон.

Она добавила, что российской стороне было также предложено присоединиться к наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, однако РФ не направила ни одного своего представителя для участия в ней.

Олсон также сообщила, что американская дипмиссия 26 октября получила от России ноту об электоральном наблюдении.

Вместе с тем она пояснила, что "некоторые американские штаты и районы принимают запросы на присутствие наблюдателей от той или иной страны напрямую".

"Если Россия направила соответствующий запрос властям одного из таких штатов или районов, то ответ на этот запрос находится в компетенции местных властей", – отметила пресс-атташе американской дипмиссии.

По словам Олсон, предварительно ожидается, что за предстоящими выборами в США будут наблюдать представители от более чем 30 стран членов ОБСЕ.

"В ходе выборов в Госдуму РФ в сентябре этого года представители США присоединились к миссии наблюдателей из более чем 20 стран ОБСЕ", – добавила она.

Как известно, ранее российский МИД заявил, что дипломатов РФ не допустили в качестве наблюдателей на выборы президента США и пообещал в ответ не допустить американских дипломатов на российские выборы.

Выборы президента США происходят во вторник.

Темы: США виборы Росcия
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