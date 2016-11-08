В Кабмине определились, когда будут решать судьбу Саакашвили
Кабинет Министров намерен рассмотреть представление на увольнение председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили 9 ноября.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передают Украинские Новости.
"Завтра, я так понимаю, на заседании правительства, будет рассматриваться этот вопрос. Так как правительство должно подать представление президенту на увольнение Саакашвили", - сказал он.
Розенко отметил, что не будет комментировать решение Саакашвили, так как это будет не очень корректно с его стороны.
Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
Лицо Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".
В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".
Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвыля", который может возглавить Саакашвили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.