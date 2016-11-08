В Кабмине определились, когда будут решать судьбу Саакашвили

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Вторник, 8 ноября 2016, 12:27

Кабинет Министров намерен рассмотреть представление на увольнение председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили 9 ноября.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передают Украинские Новости.

"Завтра, я так понимаю, на заседании правительства, будет рассматриваться этот вопрос. Так как правительство должно подать представление президенту на увольнение Саакашвили", - сказал он.

Розенко отметил, что не будет комментировать решение Саакашвили, так как это будет не очень корректно с его стороны.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Лицо Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".

В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвыля", который может возглавить Саакашвили.

Темы: Саакашвили Кабинет министров Одесская область
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IP: 91.225.121.---DND08.11.2016 13:13
Корумпований головний офшорний бурбон поставить свого смотрящого. Взагалі ці адміністрації необхідно ліквідувати. Вся влада радам і повинен бути представник президеньа за наглядом за відповідністю рішень рад вимогам Конституції і - все. Дуалізм цієї влади реставрованих бурбонів діє на розвал і корупцію.
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IP: 93.74.65.---Катя Римман08.11.2016 12:52
А можно перед тем, как Михо уйдет он выступит с подробным отчетом о том, что он сделал на своем посту за 1,5 года. Он ведь так любил этот год выступать на камеры, это ему в радость. А то про зраду говорить ума не надо, а про свои успехи похвастаться не каждый может.
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