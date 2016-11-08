Американцы в Украине уже проголосовали за президента США – почтой

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 13:10

Американцы, проживающие или временно пребывающие на территории Украины, уже осуществили свое избирательное право на президентских выборах в США.

Об этом рассказали в пресс-службе американского посольства агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Приблизительно 8 тысяч американцев постоянно проживают на территории Украины, по оценкам консульского отдела. Вместе с тем, с учетом тех, кто пребывает с временными поездками, число американцев одномоментно может достигать 16 тысяч", – отметили в дипучреждении.

"Но те, кто принимает решение проголосовать на территории Украины, это уже сделали при помощи почты, как это обычно происходит на американских выборах", – сказали в пресс-службе посольстве США.

В дипмиссии также сообщили, что при посольстве не открывают избирательных участков, а избиратели голосуют согласно процедуре, утвержденной в каждом штате индивидуально.

"Это зависит от правил, которые устанавливают избирательные комиссии в избирательных округах, которые расположены в США. При этом в некоторых штатах сами штаты устанавливают временные рамки, в некоторых даже на уровне округа это определяется", – отметили в пресс-службе посольства.

Как известно, 8 ноября граждане США выбирают президента из двух кандидатов: "демократки" и политика Хиллари Клинтон и "республиканца" и бизнесмена Дональда Трампа.

Темы: США виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В США утверждают, что не ограничивали россиянам доступ на выборы 8 ноября 2016, 12:06
Победителя выборов в США могут определить латиноамериканцы 8 ноября 2016, 11:24
Дипломатам США запретили мониторить выборы в России 8 ноября 2016, 11:10
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий передал материалы на Медведчука в ГПУ
Медведчук выиграл суд у Парубия
ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты
Все новости
Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"

Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов