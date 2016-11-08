Порошенко рассказал, чего ждет от американских выборов
Президент Петр Порошенко рассчитывает на ответственный выбор американского народа на президентских выборах.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Словении Борутом Пахором.
П: розраховую на відповідальний вибір американського народу— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Ми задоволені підтримкою американського політикуму. - Президент Порошенко, відповідаючи на питання журналістів— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
В то же время он заявил: "Мы довольны поддержкой американского политикума".
Также он рассказал, что между Любляной и Киевом будет восстановлено авиасообщение и заявил, что Украина ожидает одобрения Европарламентом безвизового режима в ноябре.
П: між Києвом і Любляною буде відновлено авіасполучення— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Україна очікує на схвалення Європарламентом безвізу у листопаді - Президент pic.twitter.com/CPn3rGS3Hv— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Как известно, в США сегодня проходит всеобщее голосование на выборах президента страны. Нынешний глава государства Барак Обама покидает свой пост после двух сроков президентства.
Украинская правда
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