Оккупанты депортируют в Узбекистан крымскотатарского активиста

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Вторник, 8 ноября 2016, 13:58

В оккупированном Крыму по решению "суда" за пределы полуострова будет депортирован координатор организации "Движение сопротивления крымских татар" Недим Халилов.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает во вторник издание "15 минут".

"7 ноября состоялась очередная депортация из Крыма! По решению суда Недима Халилова выдворили за пределы Крыма и поместили в фильтрационный лагерь, откуда планируется его дальнейшая депортация в Узбекистан", – написал Смедляев в Facebook.

Он также подчеркнул, что данное решение "суда" оккупантов – яркий показатель отношения к крымским татарам и ближайшей перспективы.

Как известно, в феврале 2016 года Недим Халилов подал в "центральный суд" Симферополя исковое заявление, в котором просил признать действия оккупационных властей, а также президента России Владимира Путина неправомерными и незаконными.

В "суде" Халилов просил дать крымскотатарскому народу особый статус и признать его коренным народом Крыма.

Темы: Крым крымские татары права человека
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило08.11.2016 14:08
Щось я не зрозумів - до Узбекистану може бути депортований тільки ГРОМАДЯНИН УЗБЕКИСТАНУ ...

То що він робив в Криму?
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