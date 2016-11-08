Троян: Задержан бывший ГРУшник РФ, похищавший человека

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Вторник, 8 ноября 2016, 14:38

Нацполиция задержала бывшего сотрудника ГРУ РФ, который вместе с подельниками похитил человека и требовал выкуп.

Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян.

"Только по горячим следам задержали группу похитителей человека. Сегодня утром преступники, переодетые в форму сотрудников Службы безопасности Украины, похитили директора строительной компании и требовали за него 500 000 $ выкупа. Пострадавшего пытали и надели на голову полиэтиленовый пакет", - сообщил Троян.

"Самому молодому злоумышленнику всего 20 лет. Другой член банды - бывший сотрудник  ГРУ РФ, служил в "горячих" точках. У задержанных изъято автоматическое оружие", - добавил он.

"Во время операции никто не пострадал", - отметил Троян.

Украинская правда

Темы: полиция
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Комментарии — 1
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IP: 95.108.133.---kerubino08.11.2016 15:41
На кол кацапа посадити .
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