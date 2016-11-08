Радио "Шансон" проверят через прославление военного флота РФ

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Вторник, 8 ноября 2016, 15:23

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 8 ноября назначила очередную внеплановую проверку киевской радиостанции "Шансон".

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Причиной стала трансляция вечером 2 ноября песни Дениса Майданова "Тихий океан", в которой есть такие строки:

"Недели похода – такая работа есть Родине верно служит. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский военный морфлот!".

"Национальный совет видит в приведенной цитате популяризацию и пропаганду военно-морских сил государства-агрессора, поэтому для выяснения всех обстоятельств и согласно предусмотренного законом порядка осуществления контроля вещания телерадиоорганизаций проведет внеплановую проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение", – добавили в Нацсовете.

Как известно, Нацсовет уже назначал внеплановую проверку радио "Шансон" в августе из-за подобных причин. Тогда в эфире было зафиксировано песню Арины Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), в которой прославлялся русский спецназ.

"Эту проверку уже проведено. Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, есть смысл объединить эти вопросы и рассмотреть результаты этих двух проверок "Шансона" вместе", – говорится в заявлении Нацсовета.

Украинская правда

Темы: СМИ Нацсовет
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Комментарии — 2
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IP: 95.108.133.---kerubino08.11.2016 15:40
Цей канал вже давно пора закрити і ніхто шкодувати не буде за таким лайном .
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IP: 94.153.209.---pugacz08.11.2016 15:32
Чому б це лайно для бидла просто не закрити?
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