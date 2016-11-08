Саакашвили: Я приехал в Украину из Грузии, как Порошенко – из Молдовы

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Вторник, 8 ноября 2016, 17:32

Михеил Саакашвили, который подал в отставку с должности губернатора Одесской области, считает неуместным сравнивать его с другими грузинскими деятелями в Украине.

Об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя слова президента Порошенко.

"Президенту Порошенко прекрасно известно, что я не принимал непосредственное участие в грузинских выборах и не мог бы этого сделать даже при желании, так как я гражданин Украины. Кто, как не он, точно знает, что сравнивать меня с Деканоидзе и другими "приглашенными" грузинами не очень корректно", - сказал Саакашвили.

Он также назвал некорректным апелляцию своего происхождения.

"Апеллировать к моему происхождению - очень похоже на методы Авакова и подобных деятелей, а я бы хотел, чтобы Президент был выше этой риторики", - написал он.

"Я приехал в Украину примерно в то же время, когда и мой институтский однокашник Петр Порошенко, он из Молдовы, а я - из Грузии, и конечно, я благодарен ему за предоставленное мне украинское гражданство. Поэтому всем придется привыкнуть, что я - украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражение не в Грузии, а в Украине", - заявил Саакашвили.

Он также заявил, что Порошенко знал, что он хотел уйти в отставку еще 6 месяцев назад, "но он меня уговорил остаться обещанием реформ".

"Просто в этот раз я уже не был склонен верить обещаниям и грузинские выборы здесь ни к чему", - написал он.

Темы: Саакашвили
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