Боевики во вторник провоцировали силы АТО на открытие огня

181 просмотр
0
Вторник, 8 ноября 2016, 19:03

Боевики совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины во вторник.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 13 раз провоцировали украинских защитников на открытие огня.

"В районах Широкино, Марьинки и Водяного боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Кроме Широкино, нарушая Минские договоренности, противник обстреливал наши позиции с 120 мм минометов в районе Степного, Березовой и Красногоровки", - сказано в сообщении.

В то же время вблизи Лебединского зафиксировано применение минометов 82 калибра.

"На Донецком направлении боевики 3 раза нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Луганского стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм. Также здесь российские оккупационные войска открывали огонь из вооружения БМП, а в Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Луганском направлении зафиксировано 6 вооруженных провокаций.

"В районе Балки-Кошарной - огонь из вооружения БМП. Неподалеку Крымского противник использовал минометы 82 калибра. Новоалександровку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в Желтом и Станице-Луганской фиксировались выстрелы из гранатометов", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина настаивает на круглосуточной работе миссии ОБСЕ на КПВВ 8 ноября 2016, 16:42
Минобороны: Россия заграждается стеной от дезертиров с Донбасса 8 ноября 2016, 15:35
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб 8 ноября 2016, 13:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Саакашвили: Я приехал в Украину из Грузии, как Порошенко – из Молдовы
ЕС согласовал новые санкции против крымских чиновников
Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ
МИД провело "воспитательную беседу" с польским консулом из-за Бандеры
Все новости
Уличная еда

Новые участники последней в этом сезоне "Уличной еды"

Ссылки недели

Узнай фильм по реквизиту, история меню и книжный чат-бот