Мошенник пытался "развести" на деньги окружение Онищенко

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Вторник, 8 ноября 2016, 21:09

Правоохранители разоблачили мошенника, который пообещал за вознаграждение повлиять на голову Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и закрыть "дело Онищенко".

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Согласно информации, за свою услугу мужчина требовал 2 млн. долларов США.

"Целью мошенничества было прекращение уголовного преследования САП и НАБУ народного депутата Украины Онищенко, который находится в национальном розыске по подозрению в организации хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", - написал прокурор на своем Facebook.

Злоумышленника задержали во время получения первой части "вознаграждения" в размере 1 млн. долларов США.

"За содеянное уголовное правонарушение "мошеннику" грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавил генпрокурор.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили, что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Онищенко
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