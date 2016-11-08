Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации

00
0
Вторник, 8 ноября 2016, 23:54

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на футбольном матче Украина-Сербия в Харькове 15 ноября могут случиться провокации.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", - отметил он.

По словам Туки, на формирование "команды" для проведения провокаций уже перечислили деньги, а участников для воплощения замысла ищут по всей стране.

"За сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не вполне отмороженные"отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и ... СБУ", - сообщил он.

"Первая репетиция - матч Украина-Сербия в Харькове 15-го числа. Слишком "сладкий момент" : город Харьков близкий к границе (русские своих не бросают) Сербия демонстрирует поддержку агрессора - России (бей врагов), "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", - добавил Тука, призвав правоохранителей действовать решительно и не допустить провокаций.

Украинская правда

Темы: Харьков футбол Тука
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Минирование" в Харькове: эвакуация 1500 человек, взрывчатки не нашли 6 ноября 2016, 18:22
В Харькове "заминировали" вокзал и рынок, полиция проверяет 6 ноября 2016, 16:48
В Харькове в ДТП с участием маршрутки погибло 3 человека 6 ноября 2016, 09:43
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Появились первые результаты
Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд
Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации
Мошенник пытался "развести" на деньги окружение Онищенко
Все новости
Духи

Эксперты рассказали, как правильно наносить духи

Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"