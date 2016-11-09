На границе с Польшей в очередях стоят почти 1000 авто

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Среда, 9 ноября 2016, 01:48

По состоянию на 22:00 8 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 970 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 400 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 150, "Угринов" - 120.

В пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

Также автомобильных очередей нет в пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.

Темы: Польша
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