В Калифорнии возле избирательного участка произошла стрельба, есть раненые

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Среда, 9 ноября 2016, 02:01

В штате Калифорния в городе Азуса возле избирательных участков произошла стрельба.

Об этом сообщает Daily Mail.

В результате один избирательный участок был закрыт.

Четыре человека получили ранения, их госпитализировали.

Полиция ищет стрелка.

Темы: США
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