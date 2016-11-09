В Калифорнии возле избирательного участка произошла стрельба, есть раненые
В штате Калифорния в городе Азуса возле избирательных участков произошла стрельба.
Об этом сообщает Daily Mail.
В результате один избирательный участок был закрыт.
Четыре человека получили ранения, их госпитализировали.
Полиция ищет стрелка.
UPDATE: Polling stations close and manhunt is underway for suspect https://t.co/farB79de4i— Daily Mail US (@DailyMail) November 8, 2016
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