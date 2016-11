В Калифорнии возле избирательного участка произошла стрельба, есть раненые

В штате Калифорния в городе Азуса возле избирательных участков произошла стрельба.

Об этом сообщает Daily Mail.

В результате один избирательный участок был закрыт.

Четыре человека получили ранения, их госпитализировали.

Полиция ищет стрелка.

UPDATE: Polling stations close and manhunt is underway for suspect https://t.co/farB79de4i