Геращенко надеется, что результат по делу Шеремета будет к концу года

00
0
Среда, 9 ноября 2016, 04:34

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко надеется, что до конца года будет конкретный результат по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает "Радио Свобода".

По словам Геращенко,  "следователи провели огромный объем следственных работ, допрошены тысячи свидетелей".

Он отметил, что отрабатываются все возможные версии, и на сегодняшний день основные версии не касаются журналистской деятельности Шеремета.

По словам депутата, основная версия, которую рассматривает следствие, - что заказчики убийства были из России.

"Шеремет работал в России, и у него были контакты в бизнес-среде и политической среде. Поэтому это основная версия", - сказал Геращенко.

"В таких заказных убийствах всегда просчитывают последствия, чтобы заметать следы, поэтому не может быть быстрых результатов. То, что преступление будет раскрыто и злодеи привлечены к ответственности, сомнений нет", - добавил он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

В то же время первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть прогресс.

Темы: Дело Шеремета
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета 8 ноября 2016, 12:28
Дело Шеремета: ОБСЕ призывает покончить с безнаказанностью 2 ноября 2016, 14:08
Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета 2 ноября 2016, 11:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп вырывается вперед
Выборы в США: Появились первые результаты
Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд
Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации
Все новости
Любовь vs Аллах

Журналист фотографирует мусульман с нетрадиционной ориентацией

Фото

Что будет, если любому человеку в мире сказать, что она прекрасна