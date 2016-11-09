Геращенко надеется, что результат по делу Шеремета будет к концу года

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко надеется, что до конца года будет конкретный результат по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает "Радио Свобода".

По словам Геращенко, "следователи провели огромный объем следственных работ, допрошены тысячи свидетелей".

Он отметил, что отрабатываются все возможные версии, и на сегодняшний день основные версии не касаются журналистской деятельности Шеремета.

По словам депутата, основная версия, которую рассматривает следствие, - что заказчики убийства были из России.

"Шеремет работал в России, и у него были контакты в бизнес-среде и политической среде. Поэтому это основная версия", - сказал Геращенко.

"В таких заказных убийствах всегда просчитывают последствия, чтобы заметать следы, поэтому не может быть быстрых результатов. То, что преступление будет раскрыто и злодеи привлечены к ответственности, сомнений нет", - добавил он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

В то же время первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть прогресс.